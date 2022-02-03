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Автор Евгения Васильева

Вильнюс попросил США и Германию направить в Литву больше солдат

Мир

Лидер Литвы Гитанас Науседа сообщил, что договаривается с Берлином и Вашингтоном об увеличении их военного присутствия на территории страны. Таким образом Вильнюс отреагировал на совместные учения России и Белоруссии.

Вильнюс попросил США и Германию направить в Литву больше солдат

"Нам нужны очень чёткие сигналы прямо сейчас. Конкретные действия очень важны, но иногда риторика и единая позиция тоже важны, особенно для некоторых противников", — заявил президент, слова которого цитирует The Financial Times.

Также Науседа напомнил, что в Литве работает американский ротационный батальон. Глава государства выразил надежду, что Вашингтон увеличит количество военных США на территории республики.

Ранее исполняющий обязанности представителя Литвы в альянсе НАТО генерал Ремигиюс Балтренас заявил, что Литву тревожат российско-белорусские учения. Также он подчеркнул, что в мероприятии приняло участие в три-четыре раза больше солдат РФ, чем обычно.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато литва россия германия белоруссия
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