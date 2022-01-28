Литва хочет внимания: Россия готовится напасть на нас из Белоруссии

На сегодня вероятность войны в Европе высока, но в Литве переживают не за Украину, вокруг которой нагнетаются страсти, а, как ни странно, опасаются удара из Белоруссии.

Об этом в интервью изданию LRT сообщил и. о. военного представителя страны в НАТО бригадный генерал Ремигиюс Балтренас.

По его словам, тревогу в Литве вызывают совместные учения ВС двух стран, в рамках подготовки к которым военные РФ прибывают в Белоруссию.

"В страну уже прибыло раза в 3-4 больше российских военных, чем на все предыдущие манёвры. А полигоны, на которых они будут тренироваться, расположены слишком близко к границам Литвы и Польши. Поэтому волноваться нам есть о чём", — говорит литовский представитель НАТО.

По его словам, даже если "война не случится", то непонятно, как поступит Россия с войсками, введёнными в Белоруссию: оставит их там или заберёт обратно? И вот эта неопределённость тоже вызывает напряжённость в регионе.

Кстати, ранее озабоченность по поводу учений "Союзная решимость-2022" высказывали и в Вашингтоне, а Госдеп даже угрожал Минску санкциями:

Прайс пригрозил: Белоруссия пожалеет, что пустила к себе российские войска

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.