Новый тренд: беженцы хлынули на польско-белорусскую границу через Россию

Большое количество беженцев прибывают на польско-белорусскую границу через РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская.

По её словам, наплыв нелегалов из РФ — это новый миграционный тренд. Только в среду, 2 февраля, силовики задержали четырёх граждан Шри-Ланки и трёх граждан Йемена на границе. При этом все они разными путями добрались до российской столицы, а затем поехали в Белоруссию, чтобы в дальнейшем прорваться на Запад, передаёт ТАСС.

"В этом году мы явно наблюдаем, что большинство людей (примерно две трети от общего числа) прибывают из своих стран в Россию, чаще всего в Москву, а затем — в Белоруссию и на границу", — отметила Михальская.

В ноябре 2021 года ситуация на польско-белорусской границе начала ухудшаться. Туда пришли тысячи беженцев, которые намеревались попасть в страны ЕС.

Власти Польши, Литвы и Латвии считают, что в создании миграционного кризиса виноват глава Белоруссии Александр Лукашенко.

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