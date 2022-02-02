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Автор Игорь Рябов

Британцы поддержали Путина в вопросе нерасширения НАТО на восток

Мир

Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова президента России Владимира Путина о том, что Североатлантический альянс нарушил обещание не расширяться на восток.

Британцы поддержали Путина в вопросе нерасширения НАТО на восток

Пользователь steverino выразил солидарность с российским лидером и отметил, что Великобритания вряд ли позволила бы такое у своих границ.

По мнению юзера glossover, Западу нужны войны, потому что они обогащают вовлечённые в неё страны НАТО.

Читатель Daily Mail с ником JD33 попросил представить реакцию Вашингтона в том случае, если бы армия России находилась на границах США в Канаде или Мексике.

FlatulentDuck написал, что не винит Путина, потому что его можно понять. Американцы тоже не захотели бы видеть на острове Уайт силы ОВД (Организация Варшавского договора — военный союз европейских социалистических государств, который перестал существовать в 1991 году. — Ред.).

"Простой и быстрый способ предотвратить войну — не позволять Украине вступать в Североатлантический альянс", — отметил t42u4me.

Ранее Путин заявил, что возможность вступления Украины в НАТО представляет угрозу европейской безопасности, поскольку создаёт почву для крупного конфликта между Москвой и военным блоком.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато украина владимир путин великобритания
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