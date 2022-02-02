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Автор Ольга Лебедева

Путин назвал возможную причину войны России и НАТО

Политика

Возможность вступления Украины в НАТО представляет угрозу европейской безопасности, поскольку создает почву для крупного конфликта между Москвой и военным блоком, предупредил во вторник президент России Владимир Путин.

Путин назвал возможную причину войны России и НАТО

"Официальная государственная доктрина Украины включает намерение Киева восстановить суверенитет над Крымским полуостровом, который с 2014 года является частью России, и, в частности, "военными средствами, — отметил он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. — Потенциальное членство в НАТО приведёт к тому, что Украина будет "битком набита” оружием, а Киеву будет предоставлен доступ к самым современным наступательным вооружениям".

Российский президент подчеркнул, что такое развитие событий может побудить Киев приступить к осуществлению своего плана по началу военной операции в Крыму, и тогда Москва будет обязана отреагировать, поскольку она считает полуостров своей суверенной территорией.

"Итак, что же нам делать, воевать со всем блоком НАТО? Кто-нибудь вообще думал об этом? По — видимому, никто этого не сделал", — сказал Владимир Путин.

Он также выразил сомнение в том, что безопасность Украины была главной заботой Вашингтона:

"США движет желание "сдержать” Россию", -отметил президент, добавив, что создание конфликта на границе с Россией, которое позволило бы американцам и их союзникам ударить по Москве еще одной порцией санкций, соответствовало бы такой стратегии.

По его словам, Вашингтон до сих пор игнорировал "фундаментальные” проблемы безопасности России, в то время как Москва очень хотела бы избежать конфликта.

"Но это будет возможно только в том случае, если будут учтены интересы всех сторон, включая Россию".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин
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