Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное вступление Украины в Североатлантический альянс. Он попросил представить, что будет, если вооружённая современными ударными системами Украина, как член НАТО, начнёт военную операцию в Крыму.
Во вторник, 1 февраля Путин провёл встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер напомнил, что в официальных документах Украины прописано стремление страны к возвращению Крыма, в том числе военным путём.
"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", — цитирует Путина РИА Новости.
Он подчеркнул, что Крым является суверенной территорией России, и вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.
"Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", — добавил Путин.
Ранее он назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США.
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