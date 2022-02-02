Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Штаты могут отправить дополнительные силы на Украину для содействия эвакуации, сообщает РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в военных операциях на Украине. Однако других подробностей об их миссии и точных сроках отправки Кирби не назвал.
"Наши силы способны выполнять различные миссии и они будут готовы к ряду различных обстоятельств", - сказал он на брифинге.
Ранее Кирби заявил, что командование США до сих пор уверено, что Москва сосредоточила возле границы с Украиной более 100 тысяч своих военнослужащих.
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