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Автор Валентина Севрюгина

Пентагон заявил о возможной отправке сил на Украину

Мир

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Штаты могут отправить дополнительные силы на Украину для содействия эвакуации, сообщает РИА Новости. 

При этом он подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в военных операциях на Украине. Однако других подробностей об их миссии и точных сроках отправки Кирби не назвал. 

"Наши силы способны выполнять различные миссии и они будут готовы к ряду различных обстоятельств", - сказал он на брифинге.

Ранее Кирби заявил, что командование США до сих пор уверено, что Москва сосредоточила возле границы с Украиной более 100 тысяч своих военнослужащих. 

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