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Автор Юлия Миленина

Представитель Пентагона Кирби: РФ активно наращивает силы у границы с Украиной

Мир

РФ продолжает наращивать военную мощь рядом с Украиной. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Представитель Пентагона Кирби: РФ активно наращивает силы у границы с Украиной

В эфире Fox News он также отметил, что США обеспокоены действиями российского флота в Атлантическом океане и Средиземном море.

По его словам, Россия перебрасывает свои войска к границе с Украиной даже на выходных.

"Пентагон очень прозрачен в своих обеспокоенностях по поводу наращивания российских сил в последние месяцы", — сказал Кирби.

При этом представитель Пентагона отказался отвечать на вопросы, связанные с недавним высказыванием президента Украины Владимира Зеленского, который попросил перестать нагнетать обстановку вокруг якобы готовящегося "российского вторжения". По мнению украинского лидера, никому неизвестны точные цели главы РФ Владимира Путина.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале сообщил, что на фоне постоянных заявлений о войне жители Украины начали скупать продукты в магазинах, что негативно влияет на внутреннюю экономику страны.

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