Зеленский объяснил поставки оружия на Украину Западом

Лидер Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в завершении переговоров с голландским премьер-министром Марком Рютте оправдался за получаемое от западных партнёров оружие.

По его словам, оно необходимо Украине, чтобы обороняться в случае нападения.

"Мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии. Для нас очень важно, что всё это получаемое оружие — это защита. Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путём", — заверил Зеленский.

По его словам, Украина сделает всё возможное, чтобы больше "не отдать ни одного участка своей земли".

Президент Украины добавил в разговоре с прессой, что во время встречи с премьером Рютте обсуждалась тема безопасности страны, а также санкций, которые могут быть введены в отношении России, сообщает ТАСС.

Как сообщил Зеленский, Украина при сотрудничестве Нидерландов планирует построить 48 больниц и центров реабилитации для военнослужащих.

Также Зеленский выразил премьер-министру Нидерландов благодарность за оказываемую финансовую поддержку, которая идёт, в числе прочего, на борьбу с коронавирусом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.