"Страна.ua": венгерский газ для Украины оказался российским

Вчера украинские власти сообщили "историческую" новость о том, что голубое топливо в Незалежную будет поставлять Венгрия. Однако сегодня СМИ констатировали, что этот газ имеет российское происхождение.

Так, согласно сообщению, ранее топливо Украина получала "виртуальным реверсом", но власти решили "искоренить" эту проблему и договорились о прямых поставках газа не территорию Незалежной. Однако оказалось, что, фактически, ничего не изменилось.

"В таком случае Украина будет закупать всё тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те будут получать через Турецкий или Северный потоки). Правда, оператор ГТС говорит, что покупать будет сжиженный газ через терминал в Хорватии, но это маловероятно из-за невыгодности по цене", — пишет "Страна.ua" в своём Telegram.

Как отмечает издание, даже в условиях наценок и финансовых издержек, речи о заключении прямых контрактов с российским "Газпромом" пока не идёт.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона о том, что венгерское направление закупки газа стало гарантированным маршрутом, даже в условиях возможного отсутствия транзита.

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