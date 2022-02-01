На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии

Украина начала физический импорт газа из Венгрии, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину", — написал он в Facebook.

По словам Макогона, ранее газотранспортная система действовала лишь в направлении из Украины в Венгрию. Однако после принятия технических мер стала возможной транспортировка газа в обоих направлениях.

"Венгерское направление стало вторым после словацкого гарантированного маршрута газа в Украину даже при отсутствии транзита", — отметил глава ОГТСУ.

По его словам, после открытия данного маршрута стала возможной организация поставок в страну сжиженного газа из Хорватии.

Согласно информации ОГТСУ, соглашение с венгерским оператором FGSZ о бронировании гарантированных мощностей для транспортировки газа на Украину действует до 30 сентября 2022 года. Оно позволяет поставлять из Венгрии до 8 млн кубометров газа в сутки (2,9 млрд кубометров в год).

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