EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии

Мир

Украина начала физический импорт газа из Венгрии, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину", — написал он в Facebook.

По словам Макогона, ранее газотранспортная система действовала лишь в направлении из Украины в Венгрию. Однако после принятия технических мер стала возможной транспортировка газа в обоих направлениях.

"Венгерское направление стало вторым после словацкого гарантированного маршрута газа в Украину даже при отсутствии транзита", — отметил глава ОГТСУ.

По его словам, после открытия данного маршрута стала возможной организация поставок в страну сжиженного газа из Хорватии.

Согласно информации ОГТСУ, соглашение с венгерским оператором FGSZ о бронировании гарантированных мощностей для транспортировки газа на Украину действует до 30 сентября 2022 года. Оно позволяет поставлять из Венгрии до 8 млн кубометров газа в сутки (2,9 млрд кубометров в год).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина венгрия
Новости
На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии
Политик Витренко объяснила, откуда у Киева миллиарды на 20 новых бригад ВСУ
Помимо России есть и другие страны, готовые помочь Донбассу, заявили в ДНР
Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске
Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы
Бывшее руководство "Нафтогаза Украины" подвергли обыскам
В Латвии из-за мигрантов режим ЧС продлили на три месяца
Песков: РФ ещё не передала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности
Какой кашель характерен для "омикрона", рассказал пульмонолог
Стас Костюшкин извинился за оскорбление волгоградцев: "Ужасное совпадение"
Последние материалы
Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске
Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы
Бывшее руководство "Нафтогаза Украины" подвергли обыскам
В Латвии из-за мигрантов режим ЧС продлили на три месяца
Песков: РФ ещё не передала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности
Какой кашель характерен для "омикрона", рассказал пульмонолог
Стас Костюшкин извинился за оскорбление волгоградцев: "Ужасное совпадение"
Украинский бойкот, успехи соперников: Пекин в ожидании российских фигуристов
В Санкт-Петербурге мужчина упал с балкона 18-го этажа на ребёнка и погиб
В Кремле сообщили о предстоящих очных переговорах Путина и Макрона
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников