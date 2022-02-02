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Автор Екатерина Широкова

Политолог Спивак призвал украинцев надеяться на предсказания Ванги

Мир

Украинский политолог Дмитрий Спивак призвал граждан Незалежной не паниковать и заявил, что согласно старому предсказанию болгарской провидицы Ванги, в стране скоро "кончатся мытарства".

Политолог Спивак призвал украинцев надеяться на предсказания Ванги

Как подчеркнул Спивак в своём обращении, ситуация в Незалежной стабилизируется "в ближайшие годы".

"Я точно дословно её слова не помню, но оно (пророчество Ванги. — Прим. ред.) звучало так, что через все мытарства и испытания Украина пройдёт, и обязательно наступит в ближайшие годы период расцвета. Я в это верю", — цитирует заявление Спивака "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24".

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении россиянина Бориса Кючукова, который был на приёме у прорицательницы Ванги более 30 лет назад. По его словам, провидица открыла ему, что ждёт мир в текущем 2022 году. Так, Кючуков подчеркнул, что ясновидящая не сказала ничего утешительного и напророчила, что "дракон извергнет пламя".

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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