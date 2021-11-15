В нелёгкие времена людям как никогда хочется знать, какое будущее их ждёт. И один из способов получить ответ — это обратиться к пророчествам знаменитых прорицателей. Поскольку мы с вами живём в России, то возьмём только те, что относятся к нашей стране.
В катренах великого средневекового ясновидца Мишеля Нострадамуса якобы содержатся указания на то, что весь нынешний век пройдёт в войнах. Но при этом Россия сыграет в военном конфликте, который разгорится в Европе, роль миротворца. Нас ждёт и серьёзный кризис, но не ранее 2029 года. А примерно в 2035 году для России начнётся золотой век. Также в этом столетии наша страна вступит в союз с Великобританией, Китаем и Индией.
Старец Лаврентий Черниговский говорил, что в России будут активно строиться новые храмы, православная вера станет укрепляться, начнется духовное возрождение нации. А вот разнообразные "левые" учения и секты перестанут существовать. Однако уже в третьем десятилетии нашего века на христиан начнутся гонения, а потом будет война… Третью мировую войну, которая начнётся на Востоке, предрекает и Феодосий Иерусалимский.
Совсем уж страшное будущее обещает схимонах Иоанн Никольский. Он утверждает, что в России наступит конец цивилизации, начнётся голод, не будет ни воды, ни электричества, и немногие в этой ситуации смогут выжить. Воспользовавшись нашими бедами, Япония и Китай захватят Сибирь.
По словам Пелагии Рязанской, нас ждёт не просто голод, а люди ещё и начнут поедать друг друга. На православных же начнутся гонения.
Зато Серафим Саровский, пожалуй, самый авторитетный из всех названных старцев, сулил всем славянским народам объединение под властью Святой Руси.
Этот знаменитый ясновидец прошлого века предсказывал, что Россию ждут сложные времена, но в конце концов они окажутся нам во благо. В нынешнем столетии Россия объединится с дружественными ей странами. Проблемы в основном будут возникать в области экономики. Придется проводить реформы, так как старые методы управления перестанут действовать. На грядущий же 2022 год Вольф Мессинг будто бы предрекал улучшения сразу в нескольких сферах — образовании, науке и здравоохранении.
Ванга, скончавшаяся всего четверть века назад, пожалуй, ближе всех других пророков к нашему времени. Она говорила о том, что в начале этого столетия Европа будет опустошена войнами (что в общем-то не так уж далеко от истины). При этом "Владимир принесёт России спасение и господство", и наша страна сможет выстоять в политических перипетиях.
В начале 2022 года русское население уменьшится (может, из-за пандемии?), но в Россию хлынут беженцы из других стран и даже с других континентов. Их будут гнать сюда голод, войны и эпидемии. А ещё, заявляла Ванга, Россия может объединиться с Индией и Китаем.
Но не стоит забывать, что, как правило, предсказания делаются в очень туманной форме, и изложенная здесь информация — это, вероятнее всего, "вольный перевод" толкователей. Так что узнать точные сведения о будущем можно только, когда оно уже настанет.
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