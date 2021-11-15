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Автор Ирина Шлионская

Какое будущее ждёт Россию? Предсказания знаменитых провидцев

Непознанное

В нелёгкие времена людям как никогда хочется знать, какое будущее их ждёт. И один из способов получить ответ — это обратиться к пророчествам знаменитых прорицателей. Поскольку мы с вами живём в России, то возьмём только те, что относятся к нашей стране.

 

Нострадамус: войны и золотой век

В катренах великого средневекового ясновидца Мишеля Нострадамуса якобы содержатся указания на то, что весь нынешний век пройдёт в войнах. Но при этом Россия сыграет в военном конфликте, который разгорится в Европе, роль миротворца. Нас ждёт и серьёзный кризис, но не ранее 2029 года. А примерно в 2035 году для России начнётся золотой век. Также в этом столетии наша страна вступит в союз с Великобританией, Китаем и Индией.

Православные старцы: голодные годы, религиозные гонения и союз всех славян

Старец Лаврентий Черниговский говорил, что в России будут активно строиться новые храмы, православная вера станет укрепляться, начнется духовное возрождение нации. А вот разнообразные "левые" учения и секты перестанут существовать. Однако уже в третьем десятилетии нашего века на христиан начнутся гонения, а потом будет война… Третью мировую войну, которая начнётся на Востоке, предрекает и Феодосий Иерусалимский.

Совсем уж страшное будущее обещает схимонах Иоанн Никольский. Он утверждает, что в России наступит конец цивилизации, начнётся голод, не будет ни воды, ни электричества, и немногие в этой ситуации смогут выжить. Воспользовавшись нашими бедами, Япония и Китай захватят Сибирь.

По словам Пелагии Рязанской, нас ждёт не просто голод, а люди ещё и начнут поедать друг друга. На православных же начнутся гонения.

Зато Серафим Саровский, пожалуй, самый авторитетный из всех названных старцев, сулил всем славянским народам объединение под властью Святой Руси.

Вольф Мессинг: экономические реформы

Этот знаменитый ясновидец прошлого века предсказывал, что Россию ждут сложные времена, но в конце концов они окажутся нам во благо. В нынешнем столетии Россия объединится с дружественными ей странами. Проблемы в основном будут возникать в области экономики. Придется проводить реформы, так как старые методы управления перестанут действовать. На грядущий же 2022 год Вольф Мессинг будто бы предрекал улучшения сразу в нескольких сферах — образовании, науке и здравоохранении.

Ванга: Владимир и беженцы

Ванга
Ванга

Ванга, скончавшаяся всего четверть века назад, пожалуй, ближе всех других пророков к нашему времени. Она говорила о том, что в начале этого столетия Европа будет опустошена войнами (что в общем-то не так уж далеко от истины). При этом "Владимир принесёт России спасение и господство", и наша страна сможет выстоять в политических перипетиях.

В начале 2022 года русское население уменьшится (может, из-за пандемии?), но в Россию хлынут беженцы из других стран и даже с других континентов. Их будут гнать сюда голод, войны и эпидемии. А ещё, заявляла Ванга, Россия может объединиться с Индией и Китаем.

Но не стоит забывать, что, как правило, предсказания делаются в очень туманной форме, и изложенная здесь информация — это, вероятнее всего, "вольный перевод" толкователей. Так что узнать точные сведения о будущем можно только, когда оно уже настанет.

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Редактор: Людмила Черткова
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