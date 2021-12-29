"Люди срежут провода": озвучены тайные предсказания Ванги на 2022 год

Россиянин Борис Кючуков заявил, что после визита к провидице Ванге у него остались записи пророчеств. В том числе и о том, что ждёт мир в 2022 году. По словам мужчины, Ванга не предсказала "ничего утешительного".

Кючуков рассказал, что был у ясновидящей в 1993 году и у него сохранились записи 30-летней давности, которые, якобы, ясновидящая написала своей рукой. Кроме того, мужчина уверяет, что всё, что ему сказала Ванга сбылось.

"Она сказала: "Не отчаивайся, всё у тебя поменяется. Пройдут годы, и ты в своих приключениях будешь не один. Потекут реки из винограда". Случилось так, что через год мне предложили старинную винодельню", — цитирует выступление Кючукова StarHit в эфире шоу "На самом деле".

Как утверждает мужчина, разговор с провидицей коснулся не только "личного", но и глобального. Ванга предостерегла все страны мира от конфликта с Китаем.

"Прольётся огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слёзы", — процитировал запись в блокноте Кючуков.

Сам мужчина это трактует как, то, что Ванга предостерегла все страны мира от конфликта с Китаем.

Впрочем, по словам мужчины, говорили они не только о политике. Так, Ванга предсказала очень "странный" виток развития цивилизации.

"Люди научатся слышать воздух, как радио, и телефоны будут не нужны. Новая волна откроется… Левая рука станет как машина, будем получать информацию и передавать. Махнем рукой — и всё увидим как в телевизоре. Ток не будет нужен. Люди срежут провода", — резюмировал мужчина.

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