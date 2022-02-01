В администрации района Донецка обнаружили взрывное устройство

В здании администрации Киевского района Донецка Донецкой народной республики нашли взрывное устройство. По данным руководителя города Алексея Кулемзина, никто не пострадал.

"В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет", — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Как рассказал мэр, во вторник, первого февраля, кто-то анонимно заявил о минировании здания администрации. Подробности произошедшего политик пока не сообщал.

Ранее неизвестные заявляли о минировании зданий МИД, МЧС и других ведомств, однако информация оказалась ложной. Руководитель республики Денис Пушилин обвинил в подобных звонках Киев.

В Народной милиции ДНР предупреждали об окончании работы ВСУ над планом атаки на Донбасс. Политолог и публицист Евгений Тинянский в интервью для Pravda.Ru назвал вероятными такие провокации с украинской стороны.

"Донбасс последние восемь лет находится в постоянном ожидании провокаций со стороны Украины. В последнее время эти ожидания стали наиболее обоснованными, поскольку мы видим и накачку Украины со стороны так называемых западных партнёров вооружениями, и эмоциональную психологическую накачку граждан Украины, в частности, слухи о создании женских батальонов", — сказал Тинянский.

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