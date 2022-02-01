Политолог оценил сообщения о готовом плане наступления ВСУ на Донбасс

Депутат парламента Новороссии первого созыва ЛДНР, политолог Евгений Тинянский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал информацию Народной милиции ДНР о завершении ВСУ разработки плана наступательной операции в Донбассе.

"Донбасс последние восемь лет находится в постоянном ожидании провокаций со стороны Украины. В последнее время эти ожидания стали наиболее обоснованными, поскольку мы видим и накачку Украины со стороны так называемых западных партнёров вооружениями, и эмоциональную психологическую накачку граждан Украины, в частности, слухи о создании женских батальонов. Я уверен, что провокации возможны", — сказал специалист.

Как подчеркнул эксперт, Украина "прощупывает Россию на слабость". В качестве примера Тинянский привёл происшествие, в ходе которого снайперы ранили мирного жителя посёлка Александровка. Этот человек является гражданином нашей страны, отметил политолог. По его мнению, отсутствие реакции со стороны властей РФ стимулирует Киев к эскалации.

"Оттока жителей на данный момент нет, несмотря на то, что жизнь тяжёлая, но в то же время следует заметить, что всячески предпринимаются шаги для того, чтобы сделать жизнь на территории народных республик, Луганской и Донецкой, более комфортной. В частности, буквально перед Новым годом был поднят уровень минимальной оплаты труда, были подняты заработные платы для бюджетных служащих, а также стандарты социальной помощи для молодых семей, для молодых матерей", — сообщил политолог.

Ранее официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин заявил, что план атаки представят на совещании ВСУ на этой неделе. По информации разведки, документ должны поддержать в СНБО.

"По данным нашей агентурной разведки, украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе", — отметил Басурин, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.