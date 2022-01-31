The New Yorker: США ещё в 90-х "играли мускулами", провоцируя конфликт с РФ

Историк Мэри Элиз Саротт считает, что корни конфликта между РФ и США нужно искать в прошлом. Для урегулирования ситуации необходимо разобраться в том, что произошло в 90-е годы, пишет The New Yorker.

Специалист напомнила: власти США регулярно заявляют, что не обещали России прекратить расширение НАТО на восток. Политики из РФ, отметила Саррот, придерживаются другой позиции: "Нас полностью предали, в этом нет никаких сомнений". Однако, по её мнению, истину нужно искать где-то посередине.

Она также подчеркнула: в годы президентства Бориса Ельцина администрация Билла Клиента пользовалась "откровенной слабостью" России.

"Весь процесс расширения НАТО отмечен опьяняющим чувством. Это был исторический момент, когда Америка могла свободно играть мускулами", — считает Саррот.

В материале сказано, что некоторые события или факты, которые кажутся исторически необратимыми, могут являться ошибками. России и США ещё предстоит их исправить. Именно поэтому, отмечается в статье, президент РФ Владимир Путин так часто приглашает американцев к дискуссии.

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