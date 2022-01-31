"Бряцают оружием": экс-генсек ОБСЕ оценил вероятность войны между РФ и Западом

Глава женевского Центра политики безопасности, экс-генсек ОБСЕ Томас Гремингер оценил вероятность начала войны между Россией и Западом.

По его мнению, стороны конфликта продолжают "бряцать оружием" и демонстрировать свои силы, передаёт РИА Новости. Однако, как отметил Гремингер, Россия и западные страны не собираются участвовать в прямом столкновении.

"Я считают, что ни одна из сторон не имеет ни намерения, ни интереса быть втянутой в военный конфликт, несмотря на всё бряцание оружием, жёсткие рассуждения публичной дипломатии", — сказал бывший генеральный секретарь ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что НАТО планомерно превращает Украину в военный плацдарм против РФ, возводя там свои базы и используя территорию государства для проведения тренировок.

Он убеждён: все эти учения имеют антироссийскую направленность.

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