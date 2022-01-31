Трамп: Байден так боится вторжения на Украину, что не заметил вторжения в США

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в "одержимости тем, как защитить границу Украины”, раскритиковав его правительство в том, что оно закрывает глаза на кризис на собственной границе с Мексикой.

"Все в Вашингтоне одержимы тем, как защитить границу Украины, но сейчас для нас самая важная граница в мире — это не граница Украины, это граница Америки”, — сказал Трамп своим сторонникам на митинге "Спаси Америку” в Конро, штат Техас.

Сославшись на рекордно большое число нелегальных мигрантов, достигающих границы между США и Мексикой, 45-ый президент сравнил приток людей с "вторжением”, угрожающим безопасности США. Он утверждал, что Байден уже "сдал границу США", и что "теперь вся планета вторгается через нее, как будто Америка потерпела поражение на поле битвы”.

"Прежде чем наши лидеры заговорят о вторжениях в другие страны, им необходимо остановить вторжение в эту страну”, — добавил Трамп, предложив США наращивать войска на своей южной границе вместо того, чтобы размещать американских солдат ближе к порогу России.

Эти слова Трампа прозвучали всего через день после того, как Байден сообщил СМИ, что американские войска будут направлены в Восточную Европу "в ближайшем будущем”. Напомним, ранее Пентагон привел около 8500 военнослужащих в "повышенную боевую готовность” с целью их отправки в Европу.

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