Трамп называет ситуацию вокруг Украины "европейской проблемой"

Экс-президент США Дональд Трамп считает Украину "европейской проблемой” и настаивает:

он мог бы гораздо лучше вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чем Джо Байден.

О своём видении сложившейся ситуации Трамп рассказал в интервью Глену Бэку.

На вопрос, должны ли США "участвовать в том, что происходит между Украиной и Россией", Трамп сказал:

"Нет, это Европа должна быть полностью вовлечена. Но Россия полностью контролирует Германию, и Берлин не может бороться с Москвой из-за того, что происходит с энергетикой. И всё равно — это европейская проблема”.

Трамп предположил, что Путин может быть мотивирован на нападение на Украину только потому, что "он видит, что это похоже на ясный путь из-за глупых людей, с которыми он имеет дело, хотя две недели назад у него не было такого намерения”.

"Я думаю, что есть способы отговорить его от этого”, — добавил 45-ый хозяин Белого дома.

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