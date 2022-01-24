Министр обороны США Ллойд Остин разместил 8500 военнослужащих в "повышенной готовности к развертыванию” в Европе на случай, если НАТО решит активизировать свои силы быстрого реагирования в связи с текущей ситуацией в Украине.
Об этом сообщили в Пентагоне.
"Войска были только приведены в повышенную боевую готовность, и не было принято окончательного решения о их развертывании”, — заявил на брифинге официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби.
По его словам, развертывание может произойти, если и когда НАТО решит активизировать свои силы быстрого реагирования (СРВ), в состав которых входят около 40 000 военнослужащих из различных стран-членов. Кирби сказал, что США поддерживают "значительные боеспособные силы в Европе для сдерживания агрессии”.
Напомним, ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что Белый дом рассматривает план отправки от 1000 до 5000 военнослужащих в страны Балтии и Восточной Европы в качестве "способа сдерживания России от вторжения на Украину". А под занавес прошлой недели США спешно организовали учения в Средиземном море.
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