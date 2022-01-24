Пентагон раскрыл количество солдат, готовых ринуться в бой в Европе

Министр обороны США Ллойд Остин разместил 8500 военнослужащих в "повышенной готовности к развертыванию” в Европе на случай, если НАТО решит активизировать свои силы быстрого реагирования в связи с текущей ситуацией в Украине.

Об этом сообщили в Пентагоне.

"Войска были только приведены в повышенную боевую готовность, и не было принято окончательного решения о их развертывании”, — заявил на брифинге официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби.

По его словам, развертывание может произойти, если и когда НАТО решит активизировать свои силы быстрого реагирования (СРВ), в состав которых входят около 40 000 военнослужащих из различных стран-членов. Кирби сказал, что США поддерживают "значительные боеспособные силы в Европе для сдерживания агрессии”.

Напомним, ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что Белый дом рассматривает план отправки от 1000 до 5000 военнослужащих в страны Балтии и Восточной Европы в качестве "способа сдерживания России от вторжения на Украину". А под занавес прошлой недели США спешно организовали учения в Средиземном море.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.