В Канада назвали условие, при котором Россия избежит суровых санкций

Глава министерства обороны Канады Анита Ананд рассказала о вероятности введения санкций против России. Она также обозначила условие для Москвы, при выполнении которого ограничительные меры вводиться не будут, сообщает РИА Новости.

По мнению главы канадского ведомства, у России есть выбор. Так, Ананд полагает, что российские власти могут начать вести переговоры для деэскалации, в противном случае Россия столкнётся с суровыми санкциями и последствиями.

Ранее в правительстве Канады приняли решение отозвать своих граждан из посольства в Киеве. Это распоряжение касается семей дипломатов и сотрудников, которые в настоящий момент не задействованы в оперативной работе. Власти также добавили, что продолжают следить за тем, что сейчас происходит вокруг Украины, но безопасность граждан Канады стоит на первом месте.

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