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Автор Валентина Севрюгина

В Канаде распорядились отозвать часть сотрудников посольства в Киеве

Мир

В правительстве Канады приняли решение отозвать своих граждан из посольства в Киеве. Это распоряжение касается семей дипломатов и сотрудников, которые в настоящий момент не задействованы в оперативной работе. Данное постановление появилась на официальном сайте канадского правительства.

В Канаде распорядились отозвать часть сотрудников посольства в Киеве

Власти также добавили, что продолжают следить за тем, что сейчас происходит вокруг Украины, но безопасность граждан Канады стоит на первом месте. При этом отмечается, что само посольство продолжит работать — там можно будет получать консульскую помощь при необходимости.

Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что американским гражданам рекомендуется покинуть территорию Украины, потому что ситуация с безопасностью в стране сейчас является нестабильной и непредсказуемой. В Госдепе страны уточнили, что призыв покинуть Украину является лишь рекомендацией. 

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