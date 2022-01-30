В Канаде распорядились отозвать часть сотрудников посольства в Киеве

В правительстве Канады приняли решение отозвать своих граждан из посольства в Киеве. Это распоряжение касается семей дипломатов и сотрудников, которые в настоящий момент не задействованы в оперативной работе. Данное постановление появилась на официальном сайте канадского правительства.

Власти также добавили, что продолжают следить за тем, что сейчас происходит вокруг Украины, но безопасность граждан Канады стоит на первом месте. При этом отмечается, что само посольство продолжит работать — там можно будет получать консульскую помощь при необходимости.

Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что американским гражданам рекомендуется покинуть территорию Украины, потому что ситуация с безопасностью в стране сейчас является нестабильной и непредсказуемой. В Госдепе страны уточнили, что призыв покинуть Украину является лишь рекомендацией.

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