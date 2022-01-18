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Автор Елена Былкина

Собчак о бегстве семей российских дипломатов из Украины: "Это всё уловка"

Общество

Ксения Собчак выяснила, сколько членов семей российских дипломатов уехали из Украины. Журналистка выдвинула свою версию происходящего.

Собчак о бегстве семей российских дипломатов из Украины: "Это всё уловка"

Звезда ТВ и интернета рассказала, как этот шаг видится на Западе и как комментируют его в России.

"The New York Times говорит, что Россия вывезла из Украины семьи наших дипломатов. Наш МИД говорит, что посольство работает в штатном режиме", — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Журналистка поделилась с подписчиками информацией, которую назвала конкретикой.

"5 января оттуда уехали 18 человек, большинство — дети и жены российских сотрудников. Ещё через несколько дней — 30 человек из представительств в Киеве и Львове", — написала знаменитость.

Ксения Анатольевна попыталась понять, что означают данные события

"Дальше идут рассуждения о том, что это такое: пропаганда, подготовкой к войне или уловка. Я, конечно, надеюсь, что войны не будет и это все уловка. Но не настораживать не может. Власти хотят держать в напряжении геополитических соперников, а держат вместо этого своих же граждан", — выразила свою точку зрения Собчак.

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Россия эвакуирует дипломатов с Украины — NYT. Западные чиновники зачастили в Киев
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак
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