Песков дал комментарий по поводу эвакуации дипломатов из Киева

В Кремле отказались давать дополнительные комментарии по поводу сообщений, согласно которым Россия планирует провести эвакуацию дипломатов из Украины.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, по этому поводу в МИД уже всё сказали, и больше ничего добавлять к ранее сказанному не собираются.

"МИД же уже всё сказал", — с такой фразой Песков обратился к представителям прессы.

Когда журналисты спросили, может ли Кремль что-либо добавить, Песков ответил "нет". Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованному ранее сообщению МИД РФ, российское посольство в Киеве продолжает работать как обычно, в штатном режиме.

Ранее издание New York Times, ссылаясь на высокое должностное лицо службы безопасности Украины, написала, что у России есть намерение эвакуировать из Киева своих дипломатов. По информации издания, дипломаты двух российских консульств на Украине получили распоряжение приготовиться покинуть страну пребывания. Газета написала, что эвакуация началась 5 января, когда 18 человек — членов семей российских дипломатов — на автобусах выехали из Украины в Россию, и ещё 30 россиян покинули Киев и Львов в последующие дни. Однако сколько среди них было дипломатов, газета не сообщила.

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