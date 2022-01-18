NYT: Россия "эвакуировала" своих дипломатов из Украины

В Киеве и Вашингтоне заявили, что накануне переговоров о ситуации в Незалежной, Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов из посольства. Согласно информации, 5 января дипмиссию покинули жёны и дети послов.

"За неделю до начала интенсивных дипломатических встреч по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной американские и украинские чиновники издалека наблюдали за тем, как Россия начала опустошать своё посольство в Киеве, столице Украины", — пишет газета New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Кроме того, по сообщению Киева, вслед за "первой партией", российская сторона вывезла с территории Незалежной ещё несколько десятков представителей дипмиссии. Источник в США же и вовсе заявил, что Москва готовилась к "эвакуации" ещё до Нового года.

"У нас есть информация, которая указывает на то, что правительство России готовилось эвакуировать членов семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", — приводит слова американского собеседника газета.

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