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Автор Екатерина Широкова

Посол Украины посетовал, что Берлин не считается с "великой европейской нацией"

Мир

Зачастую Берлин игнорирует "справедливые требования" и интересы Незалежной, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Из-за этого, по словам дипломата, немцы не считают страну "великой культурной европейской нацией".

Посол Украины посетовал, что Берлин не считается с "великой европейской нацией"

Мельник подчеркнул, что Украине всё же удалось "заявить о себе" и теперь немцы в курсе, "что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь". Правда, уточнил, что всплеск интереса последовал также и после Майдана.

"Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы ещё не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание", — посетовал посол в беседе с агентством "Укринформ".

Мельник заверил, что выходом из положения могли бы стать культурные мероприятия и уроки истории Украины для немцев. К примеру, посол заявил, что не будет достигнуто взаимопонимание, пока "шедевры украинских композиторов" не введут в репертуар германских оперных театров, а дети не будут изучать украинских классиков на литературе.

Ранее Андрей Мельник пожаловался, что Германия не хочет предоставлять Украине оружие. По мнению посла, ФРГ "должна" Незалежной за "годы нацистской тирании". 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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