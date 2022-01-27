EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Канада "окапывается" на территории Украины

Мир

Правительство Канады объявило, что продлит военную миссию по поддержке Вооруженных Сил Украины на три года и предоставит дополнительно 60 солдат, с возможностью повышения боеготовности на местах до 400.

Канада "окапывается" на территории Украины

"В то время как 200 канадских военнослужащих уже размещены в Украине, еще 60 будут развернуты в ближайшие дни", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, Канада "всегда была другом Украины” и "всегда будет рядом с необходимой поддержкой”. Поэтому Оттава предоставит Украине кредит в размере $120 млн, чтобы "укрепить устойчивость и силу экономики Украины, столкнувшейся с российской дестабилизацией”.

"Самый большой вклад, который Канада может внести в Украину прямо сейчас, — это люди, — заявила министр обороны Анита Ананд, сообщив, что страна "обучила более 30 000 украинских солдат”. — Мы не должны недооценивать важность этой учебной миссии".

Пока власти Канады продолжают "беспокоиться" по поводу готового вот-вот грянуть российского вторжения на Украину, в такую перспективу не верят уже даже в Киеве. Там политики разного уровня начали на этой неделе хором говорить о том, что вторжение Москвы вовсе даже не неизбежно и вообще, количество российских войск, дислоцированных вблизи границы с Украиной, недостаточно для полномасштабного наступления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Канада готовится к вторжению России на Украину и отправила свой спецназ
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы канада украина джастин трюдо
Новости
The Times: Уоллес приедет в Москву и расскажет, что "украинцы будут сражаться"
Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО
Канада "окапывается" на территории Украины
"Времени всё меньше": генерал США заявил, что знает, как достичь мира с Россией
Премьер Хорватии извинился перед Киевом за "чушь, которую нёс Миланович"
Под Одинцовом наркоман убил соседа из-за выдуманной возлюбленной
Белорусский политик "по-доброму" потроллил Госдеп в ответ на угрозы
Экономист Конягина рассказала, почему сейчас не стоит скупать валюту "залпом"
Прайс пригрозил: Белоруссия пожалеет, что пустила к себе российские войска
Госдеп намекнул российскому послу Антонову: пора паковать чемоданы
Последние материалы
Канада "окапывается" на территории Украины
"Времени всё меньше": генерал США заявил, что знает, как достичь мира с Россией
Премьер Хорватии извинился перед Киевом за "чушь, которую нёс Миланович"
Под Одинцовом наркоман убил соседа из-за выдуманной возлюбленной
Белорусский политик "по-доброму" потроллил Госдеп в ответ на угрозы
Экономист Конягина рассказала, почему сейчас не стоит скупать валюту "залпом"
Прайс пригрозил: Белоруссия пожалеет, что пустила к себе российские войска
Госдеп намекнул российскому послу Антонову: пора паковать чемоданы
В Раде заявили, что Украина "будет гореть заживо" из-за западного оружия
В Подмосковье "ничейный" хаски вцепился в лицо четырёхлетнему малышу
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
Бывший СССР
Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат
Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров Андрей Мартынюк Англосаксы в панике: эвакуируют своих из Украины Андрей Мартынюк Любовь Степушова Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат Любовь Степушова
Общество
Психолог Морозова рассказала, что довело 14-летнюю школьницу до убийства семьи
Мир. Новости мира
Погранслужба Польши: белорусские солдаты открыли стрельбу на границе
Sohu: семь стран точно будут воевать с США на стороне России
Мир. Новости мира
Sohu: семь стран точно будут воевать с США на стороне России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников