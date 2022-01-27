Канада "окапывается" на территории Украины

Правительство Канады объявило, что продлит военную миссию по поддержке Вооруженных Сил Украины на три года и предоставит дополнительно 60 солдат, с возможностью повышения боеготовности на местах до 400.

"В то время как 200 канадских военнослужащих уже размещены в Украине, еще 60 будут развернуты в ближайшие дни", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, Канада "всегда была другом Украины” и "всегда будет рядом с необходимой поддержкой”. Поэтому Оттава предоставит Украине кредит в размере $120 млн, чтобы "укрепить устойчивость и силу экономики Украины, столкнувшейся с российской дестабилизацией”.

"Самый большой вклад, который Канада может внести в Украину прямо сейчас, — это люди, — заявила министр обороны Анита Ананд, сообщив, что страна "обучила более 30 000 украинских солдат”. — Мы не должны недооценивать важность этой учебной миссии".

Пока власти Канады продолжают "беспокоиться" по поводу готового вот-вот грянуть российского вторжения на Украину, в такую перспективу не верят уже даже в Киеве. Там политики разного уровня начали на этой неделе хором говорить о том, что вторжение Москвы вовсе даже не неизбежно и вообще, количество российских войск, дислоцированных вблизи границы с Украиной, недостаточно для полномасштабного наступления.

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