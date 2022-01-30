Трамп: "слабость" Байдена ведёт к Третьей мировой войне

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что политическая некомпетентность действующего лидера нации Джо Байдена создаёт риск начала Третьей мировой войны.

По словам Трампа, за время правления Байдена, Северная Корея побила рекорд по запуску ракет в сторону Японского моря, а миссию в Афганистане можно считать огромным провалом в политической деятельности действующего президента.

КНДР минувшей ночью запустила в сторону Японского моря очередную ракету. По сообщению южнокорейских СМИ, это седьмой снаряд с начала января. И рекордный показатель с 2011 года.

"Слабость и некомпетентность Байдена создаёт реальный риск Третьей мировой войны", — цитирует выступление Трампа перед сторонниками в Техасе ТАСС.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что "украинского конфликта" не случилось бы, останься он на посту президента. По его словам, у него были "хорошие отношения" с лидером России Владимиром Путиным и Штаты смогли бы решить проблему при помощи дипломатии.

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