Трамп о ситуации вокруг Украины: при мне такого бы никогда не случилось

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой государства, то не допустил бы обострения ситуации вокруг Украины, поскольку у него были "очень хорошие" отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Если посмотреть на то, что происходит между Россией и Украиной, что они сделали на границе, заполнили все военными — при мне такого бы никогда не случилось. Никогда бы не было такого. У меня были очень хорошие отношения с Путиным", — сказал Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

По словам экс-президента США, санкции не являются эффективным методом влияния на Россию.

"Если вы хотите кого-то остановить, то вы не будете говорить только о санкциях", — добавил он.

Ранее Трамп раскритиковал президента США Джо Байдена за "деструктивную” экономическую политику, которая привела к растущей инфляции, высоким ценам на газ, а также нехватке продовольствия и потребительских товаров. Экс-глава государства заявил, что Байден причинил "больше разрушений, чем пять президентов за последний год” и поставил США на путь превращения в "крупномасштабную версию Венесуэлы”.

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