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Автор Валентина Севрюгина

Французы назвали Макрона "слугой США" после его переговоров с Путиным

Мир

После телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона последний получил в свой адрес шквал критики со стороны французов. Так, читатели сайта Le Figaro не поддержали позицию лидера страны.

Французы назвали Макрона "слугой США" после его переговоров с Путиным

Большинство пользователей сошлись во мнение, что Макрон хочет заслужить одобрения со стороны коллег из США.

"Что мы получаем от наших "американских друзей"? Европе пора стать самостоятельной, сделать так, чтобы её уважали, вернуться к работе и заново создать свою промышленность и экономику", — написал один из читателей.

Другой пользователь отметил, что Путин прав, поскольку обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге. Ещё один из читателей высказал мнение, что США просто не хотят "дружить с Россией", а их слуга Макрон слепо следует за ними. 

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой их разговора стали вопросы безопасности.

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"Франция аплодирует Путину в Сирии"
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция владимир путин эммануэль макрон
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