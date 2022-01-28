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Автор Игорь Рябов

Путин: США и НАТО не учли озабоченности РФ в ответах по гарантиям безопасности

Политика

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах по гарантиям безопасности США и НАТО не приняли во внимание ключевые для России моменты.

Путин: США и НАТО не учли озабоченности РФ в ответах по гарантиям безопасности

По данным пресс-службы Кремля, Путин сообщил Макрону, что в ответах США и НАТО не были учтены такие озабоченности РФ, как нерасширение альянса на восток, отказ от размещения наступательного вооружения около российских границ и возврат инфраструктуры блока в Европе к позициям 1997 года, когда стороны подписали Основополагающий акт.

Ранее Министерство иностранных дел России получило письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ответе США по гарантиям безопасности не были учтены озабоченности российской стороны, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в американском ответе нет "позитивной реакции" по нерасширению НАТО на Восток и отказу от размещения вооружений, способных угрожать России.

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