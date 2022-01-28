Путин и Макрон созвонились по вопросам безопасности

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой их разговора стали вопросы безопасности. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Известно, что Владимир Путин сказал коллеге о том, что российская сторона внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности. Он отметил, что только после этого Россия сможет определиться со своими дальнейшими действиями.

Ранее североатлантический Альянс отверг требования России по безопасности. Кремль получил ответ от руководства НАТO, в котором обозначено усиление присутствия Запада в Восточной Европе. В ответ на недружественные действия Россия разместила около 120-170 тысяч военнослужащих на своей границе с Украиной.

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