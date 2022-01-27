Эксперт Белогорьев: ответ США по гарантиям был очевиден изначально

Пока рано говорить о поражении в переговорах по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО, однако ответ западных партнёров был понятен изначально, заявил заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Эксперт заметил в беседе со "Свободной прессой", что пока можно лишь сказать, что с декабря ничего не изменилось, по его мнению, разговор ещё может быть продолжен.

США и НАТО готовы обсуждать вопросы ограничения ракет средней и меньшей дальности, то есть возврат к договору 1986 года и о проведении учений и манёвров, добавил Белогорьев.

"Хотя эти два вопроса входили в перечень вопросов, которые выставила Россия для обсуждения, надо подчеркнуть, они носят второстепенный характер", — сказал он.

Остальные моменты, которые представляли для РФ особую важность, были проигнорированы, и ответ США можно было предсказать заранее, поэтому неожиданным его точно назвать нельзя, российская сторона была готова к нему, объяснил специалист. Белогорьев уверен, что это пока не успех и не поражение, и каждая из сторон имеет свой план по дальнейшему ведению переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заметил, что не стоит преждевременно давать оценки ответу США по гарантиям безопасности. Руководство проведёт анализ полученной информации и сформулирует свою позицию, однако на это потребуется время, объяснил он.

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