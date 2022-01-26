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Автор Юлия Миленина

Володин заявил, что действия США в отношении РФ носят враждебный характер

Мир

Американцам не нравится, что при президенте Владимире Путине РФ стала сильной и самостоятельной державой. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил, что действия США в отношении РФ носят враждебный характер

По его словам, США хотят ввести санкции против российского лидера из-за того, что он не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе, сделал страну экономически независимой и суверенной.

Кроме того, Володин убеждён: Путин укрепил обороноспособность России, заставил другие государства считаться с РФ. Также спикер Госдумы отметил в своём Telegram-канале, что президент проводит политику в отношении жителей страны.

"Так и скажите, что именно за это вы хотите объявить санкции против нашего президента. Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа РФ. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства", — подчеркнул Володин.

Ранее на сайте Reuters появился материал, в котором сказано, что глава США Джо Байден планирует ввести санкции напрямую против Путина.

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Темы сша госдума владимир путин вячеслав володин
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