Володин: США хотят лояльного и управляемого президента России

Штаты открыто заявили, что мечтают о лояльном и управляемом президенте РФ. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, оценивая готовящиеся санкции Запада против России в случае эскалации на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

По его словам, американцы мечтают манипулировать главой РФ, однако им это не удаётся.

"Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России", — написал Володин в Telegram-канале.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что в случае "вторжения" РФ на территорию Украины США введут жёсткие санкции, в том числе в отношении главы государства Владимира Путина, передаёт Reuters.

Он также подчеркнул: "агрессия" России может стать "самым серьёзным событием в мире" после окончания Второй мировой войны.

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