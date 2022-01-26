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Автор Юлия Миленина

Володин: США хотят лояльного и управляемого президента России

Мир

Штаты открыто заявили, что мечтают о лояльном и управляемом президенте РФ. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, оценивая готовящиеся санкции Запада против России в случае эскалации на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин

По его словам, американцы мечтают манипулировать главой РФ, однако им это не удаётся.

"Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России", — написал Володин в Telegram-канале.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что в случае "вторжения" РФ на территорию Украины США введут жёсткие санкции, в том числе в отношении главы государства Владимира Путина, передаёт Reuters.

Он также подчеркнул: "агрессия" России может стать "самым серьёзным событием в мире" после окончания Второй мировой войны.

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Темы госдума украина владимир путин вячеслав володин
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