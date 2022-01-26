Посол Ирана: возможная коалиция Ирана, России и Китая беспокоит Запад

Запад обеспокоен новыми альянсами, которые возникают в мире. Коалиция между Россией, Китаем и Ираном имеет все шансы стать взаимовыгодным объединением, очень болезненным для США и их союзников.

Так считает посол Ирана в России Казем Джалали. Своим мнением он поделился во время рабочего визита в Северную Осетию.

"Конечно, Соединённые Штаты и Запад в целом обеспокоены новыми коалициями, которые в настоящее время формируются на международной арене. Примером таких стратегических коалиций является коалиция из Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Китайской Народной Республики, — сказал иранский дипломат (цитата ТАСС) и пояснил: Россия — великая держава с огромным экономическим, военным и технологическим потенциалом. Китай собирается обогнать Соединённые Штаты с точки зрения экономического роста. Иран является большой, экономически развитой страной, которая добилась больших успехов в своей оборонной промышленности. Вот почему формирование такой коалиции было бы очень болезненным для Запада".

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