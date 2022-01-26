Китайский миллиардер предсказал подъём Китая по мере краха американской империи

По словам Рэя Далио, основателя крупнейшей в мире фирмы хедж-фондов Bridgewater Associates, Китай выигрывает экономическое соревнование с Соединёнными Штатами.

"США находятся в "относительном упадке”, в то время как "Китай растёт”, сказал Далио в интервью Bloomberg. — Федеральная резервная система США сильно отстаёт в денежно-кредитной политике".

Далио сравнил политические риски в Соединённых Штатах с недавним экономическим ростом в Китае, заявив, что есть "разумный шанс”, что ни одна из крупных политических партий США не примет результаты выборов 2024 года.

Миллиардер давно предсказывал, что китайская экономика обгонит США по размерам и станет намного мощнее.

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