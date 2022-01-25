Минобороны Украины: РФ пока не планирует нападать на Незалежную

По мнению украинского министра обороны Алексея Резникова, пока российская армия не планирует полномасштабного нападения на Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом Резников рассказал представителям прессы в Верховной Раде.

Глава украинского оборонного ведомства отметил, что-то, что они наблюдают с российской стороны, больше похоже на учения. Он подчеркнул, что пока на российско-украинской границе не сформировано ударного контингента, при помощи которого можно было бы напасть на Украину.

"Оцениваем ситуацию на расстоянии 200 километров от границы. Они постоянно то подтягивают, то отводят войска, проводят учения. Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооружённые силы не создали", — сообщил министр обороны.

Резников добавил, что готов к разговору с российским главой министерства обороны Сергеем Шойгу, если тот предложит ему встретиться. По его мнению, эта встреча могла бы произойти с присутствием коллег из США и Великобритании во время переговоров в Мюнхене или Брюсселе.

Ранее западные СМИ, в частности, The Sun, сообщали, что РФ готовит удар по Украине, и произойдёт это в ближайшую неделю.

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