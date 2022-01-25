EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Минобороны Украины: РФ пока не планирует нападать на Незалежную

Мир

По мнению украинского министра обороны Алексея Резникова, пока российская армия не планирует полномасштабного нападения на Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом Резников рассказал представителям прессы в Верховной Раде.

Минобороны Украины: РФ пока не планирует нападать на Незалежную

Глава украинского оборонного ведомства отметил, что-то, что они наблюдают с российской стороны, больше похоже на учения. Он подчеркнул, что пока на российско-украинской границе не сформировано ударного контингента, при помощи которого можно было бы напасть на Украину.

"Оцениваем ситуацию на расстоянии 200 километров от границы. Они постоянно то подтягивают, то отводят войска, проводят учения. Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооружённые силы не создали", — сообщил министр обороны.

Резников добавил, что готов к разговору с российским главой министерства обороны Сергеем Шойгу, если тот предложит ему встретиться. По его мнению, эта встреча могла бы произойти с присутствием коллег из США и Великобритании во время переговоров в Мюнхене или Брюсселе.

Ранее западные СМИ, в частности, The Sun, сообщали, что РФ готовит удар по Украине, и произойдёт это в ближайшую неделю.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Резников: Гарантирую, полномасштабного вторжения России в Украину не будет
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина алексей резников
Новости
Японцев на Украине призвали в ближайшее время покинуть страну
Гарику Харламову предъявили судебный иск на крупную сумму
Минобороны Украины: РФ пока не планирует нападать на Незалежную
Украине не понравилось иностранное оружие: "Отстой 80-х годов, у нас есть лучше"
Вирусолог рассказала, как "медвежья желчь" помогает победить COVID-19
Блогер объяснила, зачем снялась в белье на фоне мечети
Российские военные усилили разведку рядом с Украиной
"Одноклассники": у 83% пользователей есть друзья со студенческих времён
Ксения Собчак посетила пластического хирурга: "Бесшовно, бескровно, безопасно"
The Guardian: борьбе с коррупцией мешает пандемия
Последние материалы
"Одноклассники": у 83% пользователей есть друзья со студенческих времён
Ксения Собчак посетила пластического хирурга: "Бесшовно, бескровно, безопасно"
The Guardian: борьбе с коррупцией мешает пандемия
Песков: в Кремле обеспокоены нагнетанием напряжённости со стороны США
В Кремле ответили на заявление Кадырова об Украине: сейчас решает Путин
Минэнерго Белоруссии заявило об оказании аварийной помощи энергосистеме Украины
Аналитик Суздальцев: Москва проведёт молниеносную спецоперацию на Украине
Космическая техника существовала ещё в древности и Средневековье
Доктор Мясников сравнил "омикрон" с "желудочным гриппом"
Порошенко опозорился перед украинцами: "Мы за единство на словах, а не на деле"
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Василий Амирджанов Минкульт закрепит указом президента духовные скрепы Василий Амирджанов Ирина Шлионская Космическая техника существовала ещё в древности и Средневековье Ирина Шлионская Любовь Степушова ЕС выделил Украине экстренный кредит, чтобы остановить панику Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ
Здоровье
Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Мир. Новости мира
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников