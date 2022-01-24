Министерство иностранных дел Норвегии убедительно просит своих граждан воздержаться от посещения Украины, за исключением крайне необходимых визитов. Информация об этом появилась на сайте МИД Норвегии.
В качестве причины отказа от поездок на территорию Украины называется непредсказуемая и сложная текущая ситуация в стране.
"По причине напряжённой и непредсказуемой ситуации на Украине МИД меняет рекомендации по путешествиям. Вводится рекомендация, которая теперь касается всей страны. Не рекомендуются все поездки, которые не являются строго необходимыми", — говорится в сообщении норвежского внешнеполитического ведомства.
Ранее, начиная с 2014 года для норвежцев были выпущены рекомендации отказаться от посещения Крыма, Луганской и Донецкой областей.
Ранее Мона Юуль, постпред Норвегии при ООН, выступающая в роли председателя Совбеза, сообщила, что её ведомство пристально наблюдает за происходящим на Украине и не исключает любых возможных вариантов развития событий в этой стране.
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