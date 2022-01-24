В МИД Норвегии обновили рекомендации относительно посещения Украины

Министерство иностранных дел Норвегии убедительно просит своих граждан воздержаться от посещения Украины, за исключением крайне необходимых визитов. Информация об этом появилась на сайте МИД Норвегии.

В качестве причины отказа от поездок на территорию Украины называется непредсказуемая и сложная текущая ситуация в стране.

"По причине напряжённой и непредсказуемой ситуации на Украине МИД меняет рекомендации по путешествиям. Вводится рекомендация, которая теперь касается всей страны. Не рекомендуются все поездки, которые не являются строго необходимыми", — говорится в сообщении норвежского внешнеполитического ведомства.

Ранее, начиная с 2014 года для норвежцев были выпущены рекомендации отказаться от посещения Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Ранее Мона Юуль, постпред Норвегии при ООН, выступающая в роли председателя Совбеза, сообщила, что её ведомство пристально наблюдает за происходящим на Украине и не исключает любых возможных вариантов развития событий в этой стране.

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