Кличко высказался по поводу возможной оккупации Харькова Россией

Киевский мэр Виталий Кличко уверен, что до оккупации Харькова Россией дело не дойдёт. Он добавил, что под его началом в пятницу пройдёт заседание правления ассоциации городов Украины, главной задачей которого станет обсуждение вопросов обороны на отдельно взятых территориях. Об этом Кличко проинформировал в своём Telegram-канале.

Мэр Киева выразил поддержку Харькову в вопросе противостояния "российскому агрессору" и его жителям и ещё раз заверил, что захвата города российской армией не произойдёт.

"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом — вся Украина!" — патетично закончил Кличко.

Киевский мэр убеждён, что для того, чтобы обеспечить стране должную защиту, нужно действовать сообща, скооординированно, и проводить единую стратегию в центральном руководстве страной и на местах.

Ранее ситуации сделал максимально напряжённой сам президент Владимир Зеленский, который напугал население сообщением о неминуемом вторжении России на Украину, которое начнётся с оккупации крупных городов, в том числе Харькова. Эти слова украинского лидера позже был вынужден объяснить его пресс-секретарь Сергей Никифоров, который сообщил, что Зеленский всего лишь описывал возможное развитие событий в будущем, которое вовсе не обязательно должно произойти.

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