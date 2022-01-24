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Автор Светлана Нерадовская

Кличко высказался по поводу возможной оккупации Харькова Россией

Мир

Киевский мэр Виталий Кличко уверен, что до оккупации Харькова Россией дело не дойдёт. Он добавил, что под его началом в пятницу пройдёт заседание правления ассоциации городов Украины, главной задачей которого станет обсуждение вопросов обороны на отдельно взятых территориях. Об этом Кличко проинформировал в своём Telegram-канале.

Кличко высказался по поводу возможной оккупации Харькова Россией

Мэр Киева выразил поддержку Харькову в вопросе противостояния "российскому агрессору" и его жителям и ещё раз заверил, что захвата города российской армией не произойдёт.

"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом — вся Украина!" — патетично закончил Кличко.

Киевский мэр убеждён, что для того, чтобы обеспечить стране должную защиту, нужно действовать сообща, скооординированно, и проводить единую стратегию в центральном руководстве страной и на местах.

Ранее ситуации сделал максимально напряжённой сам президент Владимир Зеленский, который напугал население сообщением о неминуемом вторжении России на Украину, которое начнётся с оккупации крупных городов, в том числе Харькова. Эти слова украинского лидера позже был вынужден объяснить его пресс-секретарь Сергей Никифоров, который сообщил, что Зеленский всего лишь описывал возможное развитие событий в будущем, которое вовсе не обязательно должно произойти.

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"Россия планирует оккупировать Харьков" - заявил президент Украины Зеленский
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия харьков украина виталий кличко
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