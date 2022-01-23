В Германии назвали слова посла Украины отвратительными и неуместными

Бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят назвал отвратительными слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который допустил сравнение с нацистской Германией.

Ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не станет частью Украины, а обвинения Запада в адрес РФ по поводу готовящегося "вторжения" на Украину вице-адмирал назвал нонсенсом. Шенбах отметил, что президент РФ Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", которого "вероятно, заслуживает". В беседе с изданием Die Welt украинский посол в Берлине Андрей Мельник сказал:

"Украинцы из-за этой надменной позиции бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками".

Германия пытается дать Украине безопасность и безопасное будущее, но получает в ответ такие "отвратительные и неуместные для правительства (страны) в центре Европы" аргументы, заявил Куят в интервью телеканалу ARD.

Позже Шенбах написал в Twitter, что его заявления о России и Украине были "явной ошибкой".

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