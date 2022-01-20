"Сила в правде": Шольц пообещал защитить Украину от "российской агрессии"

Президент РФ Владимир Путин должен признать, что сила заключается в правде ("right makes might"). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя конфликт вокруг Украины.

Как сообщает Bloomberg, политик, выступая на Всемирном экономическом форуме, заострил внимание на том, что урегулировать ситуацию на Украине невозможно с помощью силы.

Он подчеркнул: Германия будет на стороне Киева в случае "российской агрессии".

"РФ знает о нашей решимости. Надеюсь, она осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации. России следует признать, что сила в правде", — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также добавил, что пока нельзя точно сказать, принесут ли какие-либо результаты дипломатические попытки по урегулированию напряжённой ситуации.

Однако, по его словам, Германия готова и дальше выстраивать диалог с РФ по этому поводу в разных форматах.

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