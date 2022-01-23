Польский портал затравили за фразу о "большом любителе спорта" Путине

Польский портал Onet. pl — точнее, его спортивную редакцию — раскритиковали после статьи о президенте России как о "большом любителе спорта". Точнее сказать, критика более походила на травлю.

В статье, в частности, было сказано следующее: "Владимир Путин не только политик, но и большой любитель спорта. Глава российского государства с детства занимается боевыми искусствами и имеет чёрный пояс по тхэквондо и киокушинкай карате, также играет в хоккей с шайбой, любит верховую езду и рыбалку".

Издание EurAsia Daily отмечает, что после публикации статьи в польских соцсетях началось нечто, похожее не истерику.

"Onet, наверное, единственный портал в Польше, кто перед лицом российской угрозы на Украине решил представить российского президента в положительном свете", — сообщил своим читателям националистический портал Niezalezna. pl.

Отреагировали даже чиновники. В частности, заместитель министра юстиции Патрик Який написал в Twitter: "Путин может вторгнуться на Украину в любой момент, а на "польском" Onet…".

Спортивная редакция Onet. pl после этого начала вносить правки в материал, дабы соответствовать заданной политической линии. В частности, в одном из предложения российского лидера назвали "диктатором" (сначала он был назван "политиком").

Хотя, в общем-то, известный факт, что польские деятели не особо следят за тем, что говорят, когда речь идёт о России и российском президенте. Видимо, это считается способом демонстрации самостоятельности и суверенитета Польши.

Например, ранее бывший глава МИД Польши, ныне депутат Европарламента Витольд Ващиковский призвал вводить санкции против "знаменитостей, которые поддерживают" президента России Владимира Путина.

"Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или учёных, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий", — заявил он.

Это экс-глава МИД, что уж говорить об комментаторах в Интернете, да ещё по большей части анонимных. И характеризует это в первую очередь саму Польшу, если безобидная фраза про "большого любителя спорта" становится поводом для истеричных комментариев.