EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Польский портал затравили за фразу о "большом любителе спорта" Путине

Мир

Польский портал Onet. pl — точнее, его спортивную редакцию — раскритиковали после статьи о президенте России как о "большом любителе спорта". Точнее сказать, критика более походила на травлю.

Польский портал затравили за фразу о "большом любителе спорта" Путине

В статье, в частности, было сказано следующее: "Владимир Путин не только политик, но и большой любитель спорта. Глава российского государства с детства занимается боевыми искусствами и имеет чёрный пояс по тхэквондо и киокушинкай карате, также играет в хоккей с шайбой, любит верховую езду и рыбалку".

Издание EurAsia Daily отмечает, что после публикации статьи в польских соцсетях началось нечто, похожее не истерику.

"Onet, наверное, единственный портал в Польше, кто перед лицом российской угрозы на Украине решил представить российского президента в положительном свете", — сообщил своим читателям националистический портал Niezalezna. pl.

Отреагировали даже чиновники. В частности, заместитель министра юстиции Патрик Який написал в Twitter: "Путин может вторгнуться на Украину в любой момент, а на "польском" Onet…".

Спортивная редакция Onet. pl после этого начала вносить правки в материал, дабы соответствовать заданной политической линии. В частности, в одном из предложения российского лидера назвали "диктатором" (сначала он был назван "политиком").

Хотя, в общем-то, известный факт, что польские деятели не особо следят за тем, что говорят, когда речь идёт о России и российском президенте. Видимо, это считается способом демонстрации самостоятельности и суверенитета Польши.

Например, ранее бывший глава МИД Польши, ныне депутат Европарламента Витольд Ващиковский призвал вводить санкции против "знаменитостей, которые поддерживают" президента России Владимира Путина.

"Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или учёных, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий", — заявил он.

Это экс-глава МИД, что уж говорить об комментаторах в Интернете, да ещё по большей части анонимных. И характеризует это в первую очередь саму Польшу, если безобидная фраза про "большого любителя спорта" становится поводом для истеричных комментариев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша
Новости
Беглов снова обвинил бизнес в провале снегоуборочной кампании
Польский портал затравили за фразу о "большом любителе спорта" Путине
Бастрыкин поручил ужесточить законодательство из-за бродячих собак
Блинкен: США и РФ могут разрешить вопросы контроля над вооружениями
Учёные призвали не диагностировать "омикрон" самостоятельно из-за боли в горле
"Невозможно просто": глава делегации в Вене об угрозах отключения РФ от SWIFT
Канцлер ФРГ: НАТО не может гарантировать нерасширение
Business Insider: специалисты назвали симптомы "омикрона" у детей
В Германии упрекнули "обиженного" главу МИД Украины Кулебу в шантаже
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Последние материалы
Беглов снова обвинил бизнес в провале снегоуборочной кампании
Польский портал затравили за фразу о "большом любителе спорта" Путине
Бастрыкин поручил ужесточить законодательство из-за бродячих собак
Блинкен: США и РФ могут разрешить вопросы контроля над вооружениями
Учёные призвали не диагностировать "омикрон" самостоятельно из-за боли в горле
"Невозможно просто": глава делегации в Вене об угрозах отключения РФ от SWIFT
Канцлер ФРГ: НАТО не может гарантировать нерасширение
Business Insider: специалисты назвали симптомы "омикрона" у детей
В Германии упрекнули "обиженного" главу МИД Украины Кулебу в шантаже
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Популярное
Мир. Новости мира
Командующий ВМС ФРГ: Россию надо уважать, хоть она и расколола ЕС

Командующий флотом ФРГ позволил себе высказать собственное мнение о России, и это не то, что принято в рамках немецкого мейнстрима.

Командующий ВМС ФРГ: Россию надо уважать, хоть она и расколола ЕС
Доктор Мясников рассказал о страшной находке в Подмосковье: "200 м от деревни"
Общество
Доктор Мясников рассказал о страшной находке в Подмосковье: "200 м от деревни"
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Общество
В России предложили ответ Германии на нежелание платить компенсацию за СП-2
Ирина Шлионская Одинокие люди скупы на эмоции и любят искать виноватых Ирина Шлионская Ирина Гусакова Новая мутация "омикрона" BA.2: настолько ли опасна Ирина Гусакова Дмитрий Соколов Отравления как инструмент мировой политики Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
WarGonzo: Кишинёв стягивает артиллерию к Приднестровью
Политика. Новости и аналитика
Россияне высмеяли генерала ВСУ за "план" присоединения Украины к России
Штурм о доме престарелых, куда упекли Федосееву-Шукшину: "Вытягивают деньги"
Шоу-бизнес
Штурм о доме престарелых, куда упекли Федосееву-Шукшину: "Вытягивают деньги"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников