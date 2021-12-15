Путин заявил, что примет участие в открытии Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин анонсировал свой визит в Китай и участие в церемонии открытия Олимпиады-2022. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что с нетерпением ждёт оффлайн-встречи с коллегой.

Си Цзиньпин в ходе дистанционных переговоров с Путиным подчеркнул, что ждёт его в Пекине через месяц. Российский лидер в свою очередь пообещал провести очную беседу и принять участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских Игр.

"Отмечу, что мы поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Не сомневаюсь, что Игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать", — сказал Путин.

Ранее Вашингтон объявил бойкот Олимпиады в Китае. Причиной послужили попытки американских властей оказать давление на КНР в сфере прав человека.

Путин во время виртуальной встречи охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как образцовые. Си Цзиньпин высоко оценил борьбу РФ с попытками "вбить клин" между странами.

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