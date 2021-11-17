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Автор Александр Шторм

В США предлагают бойкот Олимпиады-2022 по советским лекалам

Спорт » История » Международные соревнования

Американцы всерьёз думают над бойкотом Олимпиады в Пекине. Причиной этого является желание США оказать давление на Китай в области прав человека.

В США предлагают бойкот Олимпиады-2022 по советским лекалам

Администрация американского президента Джозефа Байдена может принять такое решение, считают журналисты издания The Washington Post.

А по словам научного сотрудника Американского института предпринимательства Майкла Маззы, бойкот Олимпиады будет идти дополнением к дипломатическому бойкоту, хотя всё это вряд ли улучшит поведение Пекина в нужную американцам сторону.

До этого вопрос прокомментировал и сенатор Митт Ромни, считающий бойкот целесообразным. Но он также добавил, что американских спортсменов всё-таки стоит допустить к соревнованиям.

В пример он привёл неудачное решение США полностью бойкотировать Олимпийские игры в России в 1980 году. СССР тогда одержал пропагандистскую победу, уверен Ромни.

В конце декабря 1979-го советские военные вошли в Афганистан. Этот шаг сразу же осудили США и все страны НАТО. Скандал, по сути, начался за полгода до игр, но Москва права принять Олимпиаду не лишилась.

Президент Международного олимпийского комитета лорд Майкл Килланин говорил о главных принципах олимпизма и о том, что нельзя мешать спорт и политику, за что удостоился критики и был прозван прессой "красным лордом".

США приняли решение не лететь в Москву только 12 апреля 1980-го. В штаб-квартире НОК в Колорадо-Спрингс было официально заявлено: звёздно-полосатая команда в Москву в июле не летит. Неожиданно для всех политиков британская олимпийская ассоциация во главе с Денисом Фоллоузом решила отправиться в Союз.

Команда, правда, выступила под вывеской "Британская ОА" и под белым флагом МОК с пятью кольцами, как и французы, австралийцы, голландцы, — всего 14 команд.

С итальянцами получилось занятно. Страна запретила спортсменам-военнослужащим лететь в Москву, но дзюдоист Эцио Гамба дезертировал из воинской части и стал олимпийским чемпионом.

В итоге идеологического противостояния через четыре года СССР и ряд его союзников не отправили команды на следующие Игры-1984 в американском Лос-Анджелесе.

При проведении Олимпиады в Сочи призывы к бойкотированию звучали более чем громко — особенно за якобы "преследование ЛГБТ". Но российский президент Владимир Путин назвал их проявлением не очень честной конкурентной борьбы.

По поводу актуальных тем Путин высказался так: "У нас принят недавно только закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ, но это ничего общего не имеет с преследованием самих людей за их сексуальную ориентацию. Это две большие разницы, как у нас говорят". В итоге в Сочи приехали все, кто туда собирался.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в 2022 году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

Запад до этого момента ещё не раз озвучит свои претензии.

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Россию продолжают унижать на чемпионатах и Олимпиадах
Редактор: Елена Тимошкина
Темы владимир путин
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