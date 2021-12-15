Путин назвал отношения Китая и РФ "образцом межгосударственного сотрудничества"

Российский президент Владимир Путин в ходе онлайн-переговоров со своим китайским коллегой Си Цзиньпином оценил отношения стран как образцовые. Председатель КНР в свою очередь поблагодарил лидера РФ за борьбу с попытками помешать партнёрству государств.

Во время беседы Путин выразил радость от возможности поговорить с Си Цзиньпином. Это мероприятие позволит обсудить отношения стран и стратегический союз, подчеркнул президент.

"Считаю эти отношения (РФ и КНР — Прим. ред.) настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке", — отметил российский лидер, слова которого цитирует РИА Новости.

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние злоумышленникам, которые хотят поссорить Россию и Китай. Вместе с этим председатель КНР высоко оценил поддержку Москвой Пекина по усилению национальных интересов страны.

Путин и Си Цзиньпин приступили к дистанционным переговорам 15 декабря. Лидеры должны проанализировать международные вопросы. Большая часть из них связана с "агрессивной риторикой НАТО и США". Также политики, вероятно, обсудят следующие темы:

энергетика,

технологии,

инвестиции,

бизнес.

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