Путин и Си Цзиньпин начали двусторонний саммит по видеосвязи

Глава РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приступили к переговорам, которые проходят в дистанционном формате по видеосвязи, передаёт ТАСС.

Ранее в Кремле сообщали, что политические лидеры обсудят ряд международных вопросов. Многие из них будут связаны с "агрессивной риторикой Североатлантического альянса и США".

Кроме того, Путин намерен поднять темы, связанные с энергетикой, высокими технологиями, инвестициями и торговлей. По предварительным данным, президент РФ и Си Цзиньпин оценят возможности для последующего сотрудничества в этих сферах.

Также по уже сложившейся традиции лидеры обменяются мнениями по поводу региональных проблем, ситуации в Европе.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры, скорее всего, будут продолжительными. При этом представители СМИ смогут посмотреть лишь открытие двустороннего саммита.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.