Блинкен: США и РФ могут разрешить вопросы контроля над вооружениями

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что в отношениях с Россией имеются сферы, которые помогут разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе. При этом, по его мнению, это устроит все стороны, сообщает телеканал CNN.

По словам Блинкена, контроль над вооружениями России и Штатов — один из примеров таких сфер.

Помимо этого, он отметил, что незамедлительное введение санкций Вашингтона против Москвы из-за ситуации с Украиной привели бы к утрате сдерживающего эффекта.

"Главная цель санкций — это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект", — пояснил Блинкен.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором — путь дипломатии или конфликт. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники готовы к обоим вариантам.

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