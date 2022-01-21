Генсек ООН Гутерриш предупредил о более страшном штамме COVID-19, чем "омикрон"

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что следующий штамм коронавируса может оказаться хуже "омикрона", и призвал мировое сообщество перейти в режим ЧС для борьбы с пандемией.

"Мы должны перейти в режим чрезвычайной ситуации в битве с COVID-19. "Омикрон" — это ещё одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже", — цитирует Гутерриша РИА Новости.

По словам генсека ООН, в этом году тема прекращения распространения коронавируса должна оставаться на повестке.

За последние сутки в России коронавирус был диагностирован у 49 513 человек, что стало максимальным показателем за всё время пандемии.

Ранее замруководителя НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что пик заражений омикрон-штаммом коронавируса в России произойдёт в конце января — начале февраля. В ближайшие две недели большинство россиян заразятся новым вариантом COVID-19, отметил вирусолог Александр Лукашев.

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